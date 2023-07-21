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Міноборони дало «Львівському арсеналу» 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної

Міноборони дало Львівському арсеналу 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної

Фірма «Львівський арсенал» отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни — стаття «Української правди» «Порожній «Львівський арсенал». Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни»

Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою «Львівський арсенал» 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

Компанія заявляла, що має експортну ліцензію в одній із країн Європейського Союзу. Незадовго до підписання контракту з МУО Кабмін вніс «Львівський арсенал» в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї.

Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Коли була зірвана перша поставка у грудні 2022 року, Міноборони раптом з’ясувало, що «Львівський арсенал» мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було. Вони нібито лежали на складах у третій країні. Але ні «Арсенал», ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяли гроші Міноборони.

«Львівський арсенал» вивів своєму постачальнику понад 400 мільйонів гривень.

21 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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