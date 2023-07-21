Міноборони дало «Львівському арсеналу» 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної

Фірма «Львівський арсенал» отримала від Міноборони 1,4 мільярда гривень на поставку великої партії мінометних пострілів 120 мм і 82 мм, але давно прострочила контракт і не передала ЗСУ жодної міни — стаття «Української правди» «Порожній «Львівський арсенал». Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни»

Міноборони уклало контракт з із маловідомою фірмою «Львівський арсенал» 11 листопада 2022 року. Через кілька днів після цього міністр оборони Олексій Резніков дав дозвіл на проведення передоплати за контрактом – майже 100% суми угоди.

Компанія заявляла, що має експортну ліцензію в одній із країн Європейського Союзу. Незадовго до підписання контракту з МУО Кабмін вніс «Львівський арсенал» в офіційний перелік так званих спецімпортерів зброї.

Поставки мали розпочатись уже в грудні 2022 року і повністю закінчитись до кінця лютого 2023 року, але станом на кінець липня жодної міни за передплаченим контрактом Міноборони не отримало.

Коли була зірвана перша поставка у грудні 2022 року, Міноборони раптом з’ясувало, що «Львівський арсенал» мав експортну ліцензію від фірми-постачальника з однієї країни ЄС, але самих мін у цій країні не було. Вони нібито лежали на складах у третій країні. Але ні «Арсенал», ні його контрагент не отримали експортних ліцензій у цієї третьої країни до того, як взяли гроші Міноборони.

«Львівський арсенал» вивів своєму постачальнику понад 400 мільйонів гривень.