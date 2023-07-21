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Кабмін погодив експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів і бойових частин до БпЛА

Про це інформує представник Кабміну Тарас Мельничук.

«Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту», — написав Мельничук.

За словами представника Кабінету Міністрів, проєкт розрахований на два роки.

Це рішення встановлює вимоги до провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів до безпілотних систем та бойових частин безпілотних систем для сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський підписав два закони, які звільняють від ПДВ і мита ввезення складових для виробництва і ремонту БПЛА на час воєнного стану (законопроєкти №9275 та №9276).

  • 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників «Байрактар».
21 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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