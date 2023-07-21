Директор ЦРУ вірить в український контрнаступ

На форумі з питань безпеки в Аспені, директор Центрального розвідувального управління США, Вільям Бернс, заявив, що залишається оптимістом стосовно перспектив українського контрнаступу. Цю інформацію оприлюднило агентство Bloomberg, посилаючись на виступ Бернса.

Директор ЦРУ дав позитивну оцінку можливостям українських силових структур звіритися з ситуацією. Він підкреслив, що ці оптимістичні прогнози ґрунтуються на даних розвідки, які були перевірені.

За словами Вільяма Бернса, Росія страждає від деяких значних «структурних недоліків». Він вказав на низький моральний дух, погане командування та «безлад» серед політичного і військового керівництва РФ.

Директор ЦРУ визнав, що контрнаступ українців становитиме велике виклик, але закликав до максимальних зусиль для забезпечення підтримки та обміну розвідданими, що допоможуть українським силам досягти прогресу на полі бою.