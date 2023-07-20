ЗСУ тримають Куп’янський напрямок

Заява командира роти ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрія Федоренка, була про високу організованість та ефективність оборонних та наступальних операцій Сил оборони України на полі бою. Він заявив, що всі тактичні дії плануються ретельно та виконуються майстерно.

Згідно зі словами Федоренка, противник продовжує намагатися здійснити ударні дії і знайти слабкі місця в обороні Збройних Сил України, проте безуспішно. Ініціатива залишається на боці Сил оборони України, завдяки застосуванню хитрощів та витримці з оборонної точки зору. Він також підкреслив, що аеророзвідка успішно працює, дозволяючи виявити ворожі позиції.

Федоренко зазначив, що артилеристи ефективно уражають ворога, ведучи контрбатарейну боротьбу, в результаті чого знищуються ворожі гармати та склади боєприпасів. На напрямку Куп’янсько-Сватівського успішно використовуються ударні БПЛА. За словами командира, сили оборони продовжують успішно утримувати позиції, і ініціатива залишається на їх боці.