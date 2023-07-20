Японский Холокост

В мае 1942 года немецкая разведка, которая тщательно следила за сообщениями японского посольства в Берлине, перехватила радиограмму. Посол писал в Токио о давлении на него со стороны нацистов – те требовали как можно скорее решить «еврейский вопрос». «Альфред Розенберг настаивает, что нам необходимо поставить точку в деле евреев, пока они не стали проблемой. Он считает, что в первую очередь нам необходимо ограничить их свободное передвижение по Азии», – телеграфировал посол, запрашивая у столицы рекомендации по дальнейшей тактике. Ответ из Токио пришел быстро: «По возможности мягко уводите господина Розенберга от еврейской темы».

Еще в 1936 году Япония заключила с нацистской Германией так называемый «антикоминтерновский пакт»: обе страны договорились о сотрудничестве и совместном противоборстве идеям коммунизма. А 27 сентября 1940 года Япония, Германия и Италия подписали в Берлине пакт о военной взаимопомощи и установлении «нового мирового порядка». К тому моменту в самой Японии, по разным данным, проживало от двух до четырех тысяч евреев: центрами еврейских общин были Токио, Кобе и Нагасаки. Однако количество еврейского населения стремительно росло за счет беженцев, которые с середины 30-х годов начали прибывать из Германии и Австрии. На заседании министров в Токио в 1938 году было принято решение разрешить еврейским беженцам обосноваться в Харбине и Шанхае. Японцы оккупировали эти китайские города в 1932 и 1937 годах. При этом в Шанхае продолжал действовать безвизовый режим, оставшийся еще со времен Опиумных войн XIX века.

Одна из австрийских беженок Дана Янкловиц-Манн вспоминала: «В Германии и Австрии мужчин уже начали забирать в концентрационные лагеря. Им давали от двух недель до месяца, чтобы найти страну, готовую их принять. Жены и дети старались получить для своих мужей и отцов паспорта, визы, хоть что-то. Но посольства закрыли свои двери. Все страны, включая США, закрыли свои границы. И тогда в Вене пошел слух, что в Азии есть города, куда можно въехать без визы, свободно. Слух начал распространяться, как пожар». За счет беженцев население одной только еврейской колонии в Шанхае всего за полтора года выросло до 15–17 тысяч человек.

В 1942 году нацисты утвердили план геноцида еврейского народа на конференции в Ванзее. Тон обращений Альфреда Розенберга к японскому послу становился все более резким. Розенберга называют одним из главных идеологов Холокоста – позже его признают виновным на Нюрнбергском процессе и казнят в 1946 году. Однако Япония в своих ответах ссылалась на собственный принцип «Хакко Итиу» – равенства рас под главенством императора. Он не выделял евреев – в особенности тех из них, кто обладал гражданством других стран – как отдельную прослойку населения, которая заслуживает особого внимания властей. Евреев же без гражданства – например, тех, кто, потеряв гражданские права, бежал из Германии – приравнивали ко всем другим лицам без гражданства: их ставили в одну группу, например, с русскими мигрантами, осевшими в Японии после революции. Им требовалось регулярно отмечаться и уведомлять о своем местонахождении полицейские органы.

На местах встречались и случаи откровенного покровительства еврейским беженцам. Так, японский консул в Литве Тиуне Сугихара, которого нередко называют «японским Шиндлером», выдал больше пяти тысяч транзитных виз семьям, уезжающим из Польши и Германии. Визы давали возможность сложным путем – через Советский Союз и Японию – достичь Кюрасао, голландской колонии в Карибском море. Однако большая часть беженцев, в том числе и знаменитая иешива «Мир», состоящая из 500 студентов и преподавателей, осела в японском городе Кобе. «Здесь мы были будто не беженцы, а туристы. Мы имели возможность ездить, вести дела, даже посещать курорты», – вспоминал один из очевидцев тех событий. Другие говорили о «доброжелательной атмосфере Кобе» и о совсем уже немыслимых случаях: например, о японском враче, который отказался брать деньги за лечение еврейского ребенка, или фермере, который бесплатно раздавал фрукты.

Эта ситуация изменилась в 1943 году, когда под давлением Германии японцы создали еврейское гетто в Шанхае. Его разместили в бедном и перенаселенном районе Хункоу: сюда переместили не только шанхайскую общину, но и большинство еврейских диаспор из Кобе, Токио и Нагасаки. По оценкам историков, население гетто могло составлять больше 17 тысяч человек. При этом японцы хотя и охраняли гетто, но практически никак не вмешивались в его внутреннюю жизнь. Они не проводили арестов и акций геноцида по отношению к обитателям гетто, а те, в свою очередь, имели право на выход в «большой город» – для этого им надо было получить разрешение в одном из контрольно-пропускных пунктов. В гетто также можно было передавать посылки и деньги.

«Все это не исключало жестокости по отношению к еврейским беженцам со стороны отдельных чиновников и солдат. Однако следует признать, что в целом японцы обращались с ними так же, как и с другими нейтральными национальными сообществами», – пишет историк Мерон Медзини, автор книги «Под тенью восходящего солнца. Япония и евреи в годы Холокоста». По его словам, Япония вела подобную политику на всех оккупированных ею землях. Исключение составили только Филиппины, где в 1943 году японская администрация вынесла общее предупреждение евреям, которых подозревали в шпионаже и организации черного рынка. «Антисемитские настроения, конечно, имели место в Японии – как среди власти, так и простого народа. Однако в целом японское отношение к евреям можно было описать как тонкую и противоречивую структуру, в которой подозрительность ко всему иностранному уживалась с азиатским прагматизмом», – заключает Медзини.

Шанхайское гетто, которое стало главным местом обитания японских евреев в годы Второй мировой войны, просуществовало до 2 сентября 1945 года. Именно тогда Япония подписала акт о капитуляции. Двумя месяцами раньше гетто пострадало от американских бомбардировок. В результате погибли 30 жителей, еще порядка 300 были ранены. Сегодня в этом районе города, который вновь стал территорией Китая, установлен монумент в память о беженцах. В 1952 году Япония официально признала Государство Израиль. Тогда же между странами начались дипломатические отношения. Еврейское население в Японии сегодня насчитывает около двух тысяч человек.