Вчені вперше отримали докази існування планет на одній орбіті

Науковці отримали перші докази існування двох планет, що перебувають на етапі формування, на одній орбіті. Вони знаходяться у невеликій планетарній системі за 370 світлових років від Землі.
Про це повідомляє ScienceAlert.
Планети зі спільною орбітою називають троянськими.
|Нове відкриття науковців. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al
Система має назву PDS-70. Саме тут вчені вперше змогли зробити прямі зображення не лише однієї, а двох екзопланет у процесі формування (PDS-70b і PDS-70c).
На фото можна побачити пляму, що тьмяніша за екзопланету. Її маса приблизно вдвічі перевищує масу Місяця.
Хоч ця пляма поки що не є планетою, дослідники висловлюють захват від її розташування. Вона знаходиться в точці Лагранжа. Кожна система двох тіл має п’ять таких точок. Це «кишені» простору, де відбувається гравітаційна взаємодія.
|Виявлена вченими пляма в точці Лагранжа. Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) /Balsalobre-Ruza et al
«Хто б міг уявити два світи, в яких однакова тривалість року та умови життя. Наша робота є першим доказом того, що такий світ може існувати. Ми можемо уявити, що планета розділяє орбіту з тисячами астероїдів, як у випадку з Юпітером, але мене вражає, що планети можуть мати одну орбіту», – каже Бальсабре-Руза.
За словами науковців, наразі їхнє відкриття, ймовірно, є густою хмарою пилу і лише частиною планети. Воно може допомогти зрозуміти процес утворення троянських планет та планетних систем.
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