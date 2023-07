Putin cut deal with Wagner ‘to save his skin,’ MI6 chief says in rare speech Росія додатково замінувала підходи до українських портів » Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ, Ієн Стаббс, повідомив, що російська армія щодня зазнає значних втрат у війні з Україною, втрачаючи щонайменше 400 військових осіб. Це, безумовно, має негативний вплив на нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг. Складне становище з бойовим медичним забезпеченням у російській армії, зазначив Стаббс, є наслідком тривалого конфлікту, який триває протягом 17 місяців, і збільшення кількості втрат на полі бою. Такий стан справ поставив під загрозу нормальне функціонування російської цивільної медичної системи, особливо в регіонах, що прилягають до українського кордону. Внаслідок цього, багато спеціалізованих військових госпіталів були використані для лікування поранених офіцерів.