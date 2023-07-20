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Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною

Старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ, Ієн Стаббс, повідомив, що російська армія щодня зазнає значних втрат у війні з Україною, втрачаючи щонайменше 400 військових осіб. Це, безумовно, має негативний вплив на нормальне надання деяких російських цивільних медичних послуг.

Складне становище з бойовим медичним забезпеченням у російській армії, зазначив Стаббс, є наслідком тривалого конфлікту, який триває протягом 17 місяців, і збільшення кількості втрат на полі бою. Такий стан справ поставив під загрозу нормальне функціонування російської цивільної медичної системи, особливо в регіонах, що прилягають до українського кордону. Внаслідок цього, багато спеціалізованих військових госпіталів були використані для лікування поранених офіцерів.

20 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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