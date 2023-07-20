Найближчим часом окупанти вийдуть з Бахмута

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ворог кидає мобілізованих з так званих ЛДНР, кидає підрозділи «Шторм Z», які підкоряються міноборони РФ. Вони не жаліють своїх солдатів. Наші хлопці героїчно знищують їх. Українські воїни досвідчені й вміють воювати. Силам Оборони України вдається захоплювати стратегічні місця навколо Бахмута. Нам потрібно оточити Бахмут, щоб менше наших хлопців постраждало, щоб у саме місто хлопці не заходили. Найближчим часом, протягом двох-трьох тижнів, окупанти самі вийдуть звідти й здадуться», — підкреслив Іваночко.

За його словами, наразі для ЗСУ є головним завданням сконцентрувати усі сили й не дати ворогу прорвати оборону на Лиманському напрямку.

«На південному напрямку українським захисникам також вдається тиснути на ворога й просуватися, щоб звільнити Мелітополь, Бердянськ від окупантів і йти вже до Криму», — наголосив Іваночко.