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Магазин багажников Thule для вашего автомобиля — лучшее решение


В летний сезон, когда мы едем на курорт или просто переезжаем на новое место, наши вещи в автомобиле занимают много пространства. Особенно когда у вас автомобиль з недостаточно большим багажником становится актуальным бокс на крышу, который надежно закрывается и вмещает столько же вещей по объему как и внутреннее багажное отделение автомобиля. Отличный выбор, это надежный и проверенный временем Thule багажник на ваш автомобиль, который будет служить долго. Приобретая багажник или корзину на крышу на свой автомобиль в специализированном магазине, вы получаете ряд преимуществ. В первую очередь вы общаетесь со специалистами, которые имею т опыт в обслуживании такого грузового оборудования. Во-вторых, здесь отличны выбор и идеальное обслуживание с соблюдением всех гарантий. А оптому — обращайтесь в специализированный магазин «Автобагажник», официальный дилер THULE в Украине.

Какие бывают багажники для автомобилей и их специализация

Багажники для автомобилей представляют разнообразные варианты, в зависимости от потребностей владельца. Вот несколько примеров:

  1. Жесткие боксы на крыше, оборудованные замками, предоставляют защищенное пространство для хранения вещей во время путешествий.
  2. Экспедиционные багажники или корзины на крыше, чаще всего используемые на внедорожниках, позволяют перевозить объемный груз и оборудование для активного отдыха.
  3. Поперечные багажники (поперечные дуги) являются базой для дополнительного оборудования, такого как боксы для хранения, держатели для велосипедов, каяков и т.д., а также для перевозки грузовых нагрузок.
  4. Багажники на фаркопе могут быть специальными креплениями для велосипедов или боксами, предназначенными для перевозки вещей и сумок.
  5. Поперечные рейлинги — это аналог поперечных багажников, состоящих из двух поперечин с креплениями, которые соответствуют конкретной модели автомобиля и типу крыши.

По сути, багажник — это дополнительное оборудование на автомобиле, которое предназначено для перевозки различных предметов, облегчая жизнь владельцам, которые нуждаются в дополнительном пространстве для инвентаря и грузов.

На какие автомобили какой багажник — попробуем разобраться.

В зависимости от ваших целейи типа автомобиля лучше вибрать определенныйтип и определенную модель дополнительного багажника. А модна и просто — установить поперечный багажник на крышу, который во многом универсален.

  1. Багажник на крышу:

Багажник на крыше автомобиля является незаменимым средством для создания дополнительного пространства для перевозки грузов и оборудования. Он предоставляет возможность увеличить объем перевозимых вещей, особенно во время длительных поездок или активного отдыха. Благодаря различным интерпретациям и терминам, багажник на крыше может представлять собой жесткий бокс с замками для безопасной перевозки ценных вещей, экспедиционную корзину для перевозки объемного снаряжения на джипах и внедорожниках, или поперечные рейлинги, которые служат базой для установки различных дополнений, таких как велокрепления, каякодержатели и многое другое. Багажник на крыше предоставляет свободу выбора и удобство для тех, кто нуждается в дополнительном пространстве на своем автомобиле.

  1. Поперечные рейлинги на крышу (поперечный багажник):

Поперечные рейлинги, также известные как поперечные дуги, являются надежными и удобными аксессуарами, предназначенными для установки на крышу автомобиля с помощью бренда Thule. Они обеспечивают прочное основание для установки различных багажных систем, велокреплений или каякодержателей, что позволяет водителям легко и безопасно перевозить грузы и спортивное снаряжение на крыше автомобиля. Поперечные рейлинги, изготовленные Thule, обладают высокой надежностью и устойчивостью к различным погодным условиям. Кроме того, они спроектированы таким образом, чтобы минимизировать шум и сопротивление воздуха при движении автомобиля, обеспечивая более комфортное вождение.

  1. Багажник (поперечины с креплениями) на рейлинги:

Этот тип багажника является самым распространенным и широко используется на кроссоверах и универсалах, на которых установлены продольные рейлинги на крыше. Он представляет собой комплект поперечных дуг или стоек, устанавливаемых как багажник на крышу на рейлинги и предоставляющих основу для установки различных багажных систем, велокреплений и других аксессуаров. Существуют два варианта поперечных рейлингов:

a. Стандартные рейлинги (или высокие рейлинги с просветом) — это классический вариант, представляющий собой отдельные поперечины с просветом над крышей автомобиля.

b. Интегрированные рейлинги — они более эстетичны и интегрированы в крышу автомобиля, что создает плавный и стильный внешний вид.

  1. Багажник на гладкую крышу автомобиля (поперечины на крышу автомобиля без рейлингов):

Этот тип багажника предназначен для автомобилей без заводских продольных рейлингов на крыше, таких как седаны, хэтчбеки или кроссоверы. В данном случае поперечный багажник устанавливается с помощью специальных захватов (упоров) и крючков, которые крепятся в дверные проемы автомобиля, обеспечивая надежное крепление на гладкой поверхности крыши. Этот вариант позволяет водителям без рейлингов на крыше автомобиля также использовать дополнительное пространство для перевозки грузов или оборудования, обеспечивая удобство и функциональность при путешествиях.

В любом случае, обращайтесь в специализированный магазин «Автобагажник», где опытные профессионалы помогут вам решить любую задачу.

20 июля, 2023 | Category: Новости

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