Боррель обвинил Россию в создании глобального продовольственного кризиса

Россия будет нести ответственность за крупномасштабный мировой кризис, вызванный перебоями в поставках продовольствия, заявил в четверг глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он выступил с комментарием через несколько дней после того, как Кремль объявил о приостановке участия в соглашении об экспорте украинского зерна по Черному морю.

«Мы уже знаем, что это приведет к масштабному, огромному продовольственному кризису в мире», – заявил Боррель журналистам, перед тем как отправиться на встречу министров иностранных дел стран ЕС.

Боррель также обвинил Россию в намеренной атаке на зернохранилища в Одессе, что, по его словам, еще больше усугубит продовольственный кризис.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, прибывшая в Брюссель для участия во встрече с коллегами из стран ЕС, заявила, что Германия и союзники работают над тем, чтобы украинское зерно «не осталось гнить в элеваторах» и активизирует вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины с помощью железнодорожного транспорта.

Выступая в кулуарах встречи министров иностранных дел Евросоюза, Бербок обвинила Россию в шантаже и попытке использовать зерно в качестве оружия за счет беднейших стран мира.

Ранее российский президент Владимир Путин обвинил западные страны в «извращении» сути зерновой сделки, заключенной при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции.

«Сотни тысяч людей, если не миллионы, срочно нуждаются в зерне из Украины, поэтому мы работаем со всеми нашими международными партнерами, чтобы украинское зерно не сгнило в элеваторах в ближайшие несколько недель, а дошло до людей во всем мире, которые в нем остро нуждаются», — сказала Бербок.

По словам украинских официальных лиц, в четверг Россия вновь атаковала Одессу и Николаев. Уже третью ночь подряд агрессор наносит авиаудары по портовым городам на юге Украины, что привело к ранению более чем 20 человек.

В Николаеве от обстрелов серьезно пострадали несколько многоквартирных домов. На видео с места событий – здания с обугленными фасадами и без крыш. В одном из домов в результате обстрелов полностью разрушен последний этаж.

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, назвал эти удары «российским террором» и повторил обвинения в том, что цель атак заключается в намеренном разрушении цепочек поставок продовольствия на глобальный Юг. По данным местных властей, атаки рано утром в среду были нацелены на портовую инфраструктуру.