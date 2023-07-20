Росія додатково замінувала підходи до українських портів Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 240 010 військових. Противник активізував свої основні зусилля на п’яти напрямках фронту. Протягом останньої доби на цих ділянках відбулося близько 30 бойових зіткнень Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 20 липня 2023 року країна-агресорка втратила: особового складу ‒ близько 240 010 (+530) солдатів

танків ‒ 4129 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 8065 (+6)

артилерійських систем – 4592 (+19)

РСЗВ – 692 (+3)

засобів ППО ‒ 433 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3918 (+33)

крилатих ракет ‒ 1293 (+14)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7134 (+29) од

спеціальної техніки ‒ 685 (+2) Остаточні дані уточнюють.