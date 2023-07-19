ЗСУ зайшли до Старомайорського на Донеччині

Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області — ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту

Про це в ефірі Еспресо заявив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, розмінування, ведуть заходи контрбатарейної боротьби. У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське — тут перевага на нашому боці, йдеться про тактичний успіх», — зазначив він.

Шершень додав, що Генштаб підтверджує, що ударні підрозділи зайшли в село.

«Там тривають важкі бої — вуличні бої, є просування вулицями. ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту. Ми не поспішаємо давати інформацію про контроль — наразі цілковито ми його не контролюємо. Не треба поспішати, видавати бажане за дійсне. З тактичних міркувань маємо затримувати інформацію. Ми дуже дорого платимо за кожен метр нашого просування в умовах таких боїв і тотального мінування», — підсумував речник.