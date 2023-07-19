 
«  
  »

ЗСУ відбили наступ на Куп’янськ та перейшли в контрнаступ

На куп'янському напрямку ініціатива вже в української армії – Маляр

Українські війська перехопили ініціативу на куп‘янському напрямку в Харківській області — повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

«Наступ ворога на куп‘янському напрямку наразі безуспішний.

Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ.

На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем».

19 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  