Президент ЮАР попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина Ukraine attacked Russian military base in Crimea » ЗСУ відбили наступ на Куп’янськ та перейшли в контрнаступ Українські війська перехопили ініціативу на куп‘янському напрямку в Харківській області — повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр «Наступ ворога на куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці. На південному фланзі довкола Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування наших військ. На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції. Нашим бійцям доводиться мати справу зі щільним замінуванням та інтенсивним ворожим вогнем».