ЗСУ розміновують території вручну там, де не може пройти техніка

За словами речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майора Валерія Шершеня, сили оборони України активно використовують різні способи розмінування під час наступу. Одним із основних методів є ручне розмінування, коли військові вручну перевіряють територію на наявність мін та інших вибухових пристроїв.

Також зазначається, що для розмінування використовуються інженерні машини HMMWV, що забезпечують певний захист від вибухів та допомагають у просуванні по мінному полю. Військові навчені боротися з цією загрозою, і зокрема, броньовані HMMWV допомагають пройти територію з великою кількістю мін.

Проте, основним завданням залишається забезпечення безпечного проходження військових пішим шляхом. В цьому контексті важливою є наявність у військових індивідуальних засобів розмінування, які вони використовують там, де техніка не може безпечно пройти через мінне поле. Такі заходи допомагають мінімізувати ризик для військових і забезпечити їхню безпеку під час наступальних операцій.