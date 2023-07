NASA починає пошук води на місяці Biden takes aim at Trump in campaign’s first shot of 2024 » «Україна показала, як воювати у ХХІ столітті». Британія переглядає оборонну політику через війну Україна трагічним чином стала «бойовою лабораторією» для випробування нових видів озброєнь під час війни, і Британія намагається з цього уроки при визначенні майбутнього своїх збройних сил, заявив міністр оборони країни Бен Уоллес. «Їм довелося піти на ризик і експериментувати з речами, не знаючи, чи працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх власних сил, і це вказало нам шлях, – сказав він. – Я шкодую, що це сталося, але це показало, як треба діяти на полі бою у ХХІ столітті». Уоллес зробив цю заяву перед публікацією нової версії доповіді військового командування (Defence Command Paper), в якій сформульовано завдання армії на найближчі роки. Перша версія документа з’явилася у березні 2021 року за публікацією концепції зовнішньої та оборонної політики Британії, але війна в Україні змусила Лондон переглянути документ. Його фінальний варіант з’явився на веб-сайті уряду Британії 18 липня. За словами Бена Воллеса, значною мірою на перегляд документа вплинула ефективність озброєнь, наданих Києву союзниками. «Було б дуже безглуздо ігнорувати ці уроки і не використовувати їх у наших власних збройних силах», — сказав він. У документі йдеться, що влада додатково виділять 2,5 млрд фунтів на оборонні витрати. «Війна в Україні внесла ясність мислення: ми зіткнулися з реальним і дуже агресивним противником, який порушує всі правила безпеки на європейському континенті, розв’язавши війну на знищення іншої країни», — сказав Уоллес. За його словами, це змусило британську владу більш виважено оцінити існуючі ризики, які в першому документі ґрунтувалися на довоєнній картині європейської безпеки. «Спочатку ми припускали вивести [старе військове] обладнання з експлуатації, зробити невелику перерву в середині десятиліття, а потім отримати нове обладнання. Я не хочу більше ризикувати», – заявив Воллес. Минулими вихідними Бен Уоллес заявив про намір залишити посаду міністра оборони під час наступних перестановок в уряді, які можуть статися вже у вересні цього року, і піти з політики. У міністерстві оборони Великобританії заявили, що у новій версії Defence Command Paper змінено та ретельно прописано такі пункти, як пріоритетні галузі для інвестицій, поповнення, модернізація озброєнь та більш тісну взаємодію між силами стримування та оборони. «Нові технології […] відіграють ключову роль у тому, як ми ведемо сучасну війну», – сказав Бен Воллес. За його словами, аналіз тактик та стратегій, які застосовувалися в Україні, допоможе краще підготуватися до майбутніх конфліктів. Одним із найважливіших уроків на майбутнє британський міністр оборони вважає спостереження за методами радіоелектронної боротьби. Також на перший план вийшла далекобійна артилерія. Саме ситуація на фронті в Україні вплинула на рішення Британії зняти з озброєння старі 155 мм гармати з дальністю стрільби 20-25 км. та замінити їх новими Archer 1 шведського виробництва з дальністю до 60 км. Після закінчення холодної війни Британія значно скоротила обсяги своєї артилерії, але, за словами Бена Уоллеса, уроки війни в Україні, де артилерія відіграє значну роль для обох сторін, змушує британську владу переглянути це питання. «Наприкінці Другої світової війни 35% армії складала артилерія. Нині це приблизно 8%. Можливості глибокого вогню – це те, що нам потрібно збалансувати. Такі уроки», – заявив голова британського Міноборони. bbc.com