У Криму прогриміли вибухи, окупаційна влада заявила про пожежу на полігоні та евакуацію жителів

Ніч на 19 липня в окупованому росіянами Криму були почуті вибухи, які, ймовірно, стались через детонацію складу з боєприпасами на одному з полігонів. Очільник окупаційної влади Криму, Сергій Аксьонов, радник «голови» Криму Олег Крючков та телеграм-канал «Кримський вітер» повідомили про цю ситуацію.

У зв’язку з пожежею на полігоні в Кіровському районі було перекрито трасу «Таврида», а схема руху автомобільного транспорту повинна бути опублікована найближчим часом, повідомив Аксьонов.

Також, місцевий телеграм-канал зазначив, що на Старокримському полігоні біля села Кринички стався постріл по складу з боєприпасами, і зараз триває детонація. Відповідальність за цей інцидент наразі не з’ясована. В окупованому регіоні планується тимчасово евакуювати жителів чотирьох населених пунктів у зв’язку з небезпечними умовами на полігоні.