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США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию

Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину.

Два неназванных чиновника из администрации президента Джо Байдена сказали изданию, что это решение было принято после нескольких месяцев «бесплодных визитов» ряда американских и европейских дипломатов в Бишкек. Экономические меры могут быть приняты уже на этой неделе, сообщили официальные лица на условиях анонимности.

«Хотя Кыргызстан и небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций», — цитирует газета высокопоставленного чиновника.

По оценке американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Фирмы, получившие товары из Кыргызстана, были поставщиками российской оборонной промышленности, отмечает Washington Post.

Кыргызское посольство в Вашингтоне в ответ на запрос американской газеты заявило, что власти страны привержены соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В посольстве объяснили рост торговли с Москвой улучшением электронных систем для отслеживания движения товаров.

19 июля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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