Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP-T або Patriot – Зеленський » США готовят санкции против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в Россию Washington Post сообщает со ссылкой на источники в американских правительственных структурах, что США готовят новые санкции против компаний из Кыргызстана, которые поставляют товары в Россию из Европы и Азии в обход санкций, введенных из-за вторжения в Украину. Два неназванных чиновника из администрации президента Джо Байдена сказали изданию, что это решение было принято после нескольких месяцев «бесплодных визитов» ряда американских и европейских дипломатов в Бишкек. Экономические меры могут быть приняты уже на этой неделе, сообщили официальные лица на условиях анонимности. «Хотя Кыргызстан и небольшая страна по сравнению с другими, на его примере хорошо видны все без исключения факторы, при помощи которых создается неприемлемо благоприятная среда для обхода санкций», — цитирует газета высокопоставленного чиновника. По оценке американской стороны, в реэкспорт санкционных товаров вовлечены российские спецслужбы. Фирмы, получившие товары из Кыргызстана, были поставщиками российской оборонной промышленности, отмечает Washington Post. Кыргызское посольство в Вашингтоне в ответ на запрос американской газеты заявило, что власти страны привержены соблюдению международных норм и борьбе с контрабандой и другой незаконной торговлей. В посольстве объяснили рост торговли с Москвой улучшением электронных систем для отслеживания движения товаров.