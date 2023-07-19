Саудівська Аравія та Туреччина ведуть таємні переговори щодо повернення викрадених РФ дітей до України

Згідно із звітом видання Financial Times, Туреччина та Саудівська Аравія виступають посередниками в переговорах про повернення дітей, які були викрадені Росією, до України. Ці країни прагнуть досягнути угоди про репатріацію українських дітей, які незаконно були вивезені до Росії та зараз перебувають у дитячих будинках або усиновлені російськими сім’ями.

Наразі офіційні особи в Києві та Москві зайняті складанням списків тисяч дітей, які були вивезені до Росії після конфлікту на території України. Переговори між сторонами тривають протягом декількох місяців, і вони також включають російського олігарха Романа Абрамовича.

Financial Times зазначає, що необхідність у посередниках виникла через те, що українські та російські офіційні представники уникають безпосереднього спілкування. Один з дипломатів, який бере участь у переговорах, розповів анонімно, що «Захід дав Ер-Ріяду згоду на продовження посередництва щодо дітей та інших питань, включаючи «зернову угоду», через занепокоєння щодо забруднення на утримуваній Росією Запорізькій АЕС та потенційну загрозу ядерної ескалації».