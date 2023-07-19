У Криму прогриміли вибухи, окупаційна влада заявила про пожежу на полігоні та евакуацію жителів Росія обирає між посиленням Дніпровського угруповання та протистоянням контрнаступу ЗСУ » Росія втратила за добу в Україні 470 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 480 військових. 18 липня на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень між Силами оборони України та ворожим військом Про це звітує Генштаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 19 липня 2023 року країна-агресорка втратила: особового складу ‒ близько 239480 (+470) солдатів

танків ‒ 4123 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8)

артилерійських систем – 4573 (+31)

РСЗВ – 689 (+0)

засобів ППО ‒ 430 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня –

3885 (+46)

крилатих ракет ‒ 1279 (+6)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од

спеціальної техніки ‒ 683 (+6) Остаточні дані уточнюють.