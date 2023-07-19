Росія втратила за добу в Україні 470 військових

Про це звітує Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 19 липня 2023 року країна-агресорка втратила:
- особового складу ‒ близько 239480 (+470) солдатів
- танків ‒ 4123 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8059 (+8)
- артилерійських систем – 4573 (+31)
- РСЗВ – 689 (+0)
- засобів ППО ‒ 430 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня –
- 3885 (+46)
- крилатих ракет ‒ 1279 (+6)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од
- спеціальної техніки ‒ 683 (+6)
Остаточні дані уточнюють.
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