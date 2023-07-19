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Росія втратила за добу в Україні 470 військових

втрати окупантів

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 19 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 239480 (+470)  солдатів
  • танків ‒ 4123 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒  8059 (+8)
  • артилерійських систем – 4573 (+31)
  • РСЗВ – 689 (+0)
  • засобів ППО ‒ 430 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня –
  • 3885 (+46)
  • крилатих ракет ‒ 1279 (+6)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7105 (+19) од
  • спеціальної техніки ‒ 683 (+6)

Остаточні дані уточнюють.

19 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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