Росія обирає між посиленням Дніпровського угруповання та протистоянням контрнаступу ЗСУ

За повідомленням міністерства оборони Великої Британії, Росія стикається з дилемою, чи реагувати на загрози, що виникли внаслідок активізації бойових дій у пониззі Дніпра через розтягнуті підрозділи, які стикаються з контрнаступом Збройних Сил України (ЗСУ) в Запорізькій області.

Повідомляється, що починаючи з липня 2023 року, спостерігається збільшення активності бойових дій у районі нижньої течії річки Дніпро. Зокрема, інтенсивні бойові дії відбуваються на східному березі поблизу невеликого українського плацдарму під час руйнування Антонівського мосту. Крім цього, зіткнення невеликих підрозділів російських і українських військ стались на островах у дельті Дніпра.

За аналізом, українські і російські військові застосовують малі, швидкі моторні човни. За допомогою тактичних безпілотних літальних апаратів, Україна успішно здійснює односторонні атаки та знищення деяких човнів окупантів.

Ця ситуація ставить Росію перед вибором, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою військову присутність в районі Дніпра через розгортання розтягнутих підрозділів, що мають зіткнутися з контрнаступом у Запорізькій області.