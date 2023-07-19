Росія атакувала Київ «шахедами». Одесу обстріляли ракетами

У ніч з 18 на 19 липня російські терористи запустили крилаті ракети «Калібр» та ударні БПЛА «Шахед» по Україні

Про це повідомили Повітряні Сили України.

ПС попередили про пуск крилатих ракет «Калібр» о 00:56 середи, 19 липня. Паралельно росіяни запустили «шахеди». Про загрозу «калібрів» оголошували на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині.

Також було відомо про загрозу ударних БПЛА «Шахед». Про це повідомлялось у Києві, на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Запорізькій області.

Київ та область

На підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі «шахеди». Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, кажуть в КМВА.

Відбій небезпеки в області припав на 05:40.

Одещина

Ворог масовано атакував Одесу та Одеський регіон, заявив Сергій Братчук, голова Громадської ради при Одеській ОВА в ефірі Еспресо.

«Попередньо, були застосовані крилаті ракети — швидше за все, «калібри». Можливо, ще «онікси». Чекаємо від військових більш точної інформації. Не обійшлось без «шахедів». Є влучання уламків збитих ракет і дронів на певні локації, постраждалі автомобілі, було вибито деякі шибки у багатоповерхівках. Не надходило інформації про постраждалих», — наголосив він.

Братчук вважає, що ця атака могла бути однією з найбільш масованих у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.

Уночі повідомлялось про вибухи у регіоні. Повітряні сили тоді писали про пуски крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря: «Зафіксовано повторні пуски крилатих ракет Х-22 з південного напрямку! Одеська область — залишайтесь в укриттях!».

Відбій тривоги в регіоні оголосили о 03:21.