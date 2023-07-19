Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, — посол України Зварич

Про це Зварич розповів у інтерв’ю Укрінформу.

«Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту – близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні», — сказав Зварич.

Водночас він зауважив, що це станеться після того, як Польща отримає на заміну винищувачів радянського виробництва західні літаки.

«Швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу. Цей процес уже розпочався. Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16», — зазначив Зварич.

Він додав, що Україна домовляється з Польщею про тренування українських пілотів на F-16.

«Загальні тренування в рамках коаліції держав мають розпочатися у серпні. Ми перебуваємо у стадії узгодження з польською стороною щодо того, коли саме, в якій кількості й яким чином реалізовуватимуться ці домовленості по тренуванню українських пілотів у Польщі», — підсумував Зварич.