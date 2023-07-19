Одесу можуть захистити додаткові системи SAMP-T або Patriot – Зеленський

Для захисту Одеси з повітря Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони SAMP-T або Patriot.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Києві в середу після зустрічі з главою уряду Ірландії Лео Варадкаром, цитує «Інтерфакс-Україна»

«Є дві системи на сьогодні. Я домовлявся з президентом Макроном і прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, коли ми отримали SAMP-T. Не будемо зараз говорити, де знаходяться ці системи, але вони працюють, працюють чудово.

Якби в нас були відповідні додаткові системи, то вони захистили б інфраструктуру Одеси, і не тільки портову інфраструктуру.

Або це системи Patriot. Ви також прекрасно знаєте, хто нам дав ці системи. Але всього цього поки що не вистачає, щоб захистити відповідну інфраструктуру».