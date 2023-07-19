NASA починає пошук води на місяці

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) знаходиться в процесі створення нового апарату, який буде розшукувати сліди льоду на полюсах Місяця. Цей лід може стати важливим ресурсом для астронавтів, забезпечуючи паливо та повітря для їх життєдіяльності.

Відомий під назвою VIPER, цей чотириколісний всюдихід має унікальні характеристики, які відрізняють його від попередніх марсоходів, що були використані NASA для дослідження Марсу. Здатний проникати у темні кратери, де сонячне світло не потрапляло мільярди років, VIPER може досліджувати ці регіони та знаходити льодові запаси.

Презентація нового апарату відбулася на науковому форумі NASA у вівторок, 18 липня, де його науковий співробітник Ентоні Колапрет розповів про довготривалу роботу команди над проектом протягом 10 років. Окрім здатності працювати в темряві, VIPER має особливі світлодіодні фари, які надають місячному пейзажу блакитного відтінку. Також на борту апарата буде встановлено набір камер та 2,5-метрову щоглу для ведення детальних досліджень.

Вода у вигляді льоду на Місяці має великий потенціал для майбутніх космічних місій. Вчені планують використовувати водень і кисень з цього льоду для вироблення електроенергії та ракетного палива. Також ці ресурси можна перетворити на повітря, яке буде забезпечувати астронавтів необхідним середовищем для проживання на Місяці.

Це не перше дослідження водного льоду на Місяці. Уже у 2009 році інструмент NASA, встановлений на індійському орбітальному кораблі Chandrayaan 1, виявив хімічну сигнатуру води на полюсах Місяця. Після цього вчені активно працюють над знаходженням способів ефективного видобутку цього важливого ресурсу у великих кількостях.