Глава Пентагону: Зараз ключовий момент у війні

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн, заявив, що союзники не зупиняться, доки Україна не отримає потрібне їй озброєння і боєприпаси.

«Російська війна триває вже понад 500 днів, вона є повністю неспровокована, непотрібна і несправедлива.

… Через понад рік війни увесь світ бачить, що Росія не здатна досягти цілей своєї загарбницької війни.

… Український контрнаступ позначає ключовий момент у цій трагічній війні. ЗСУ взяли ініціативу у відновленні контролю над суверенною територією України».

Він нагадав, що українська боротьба за свободу – це марафон, а не спринт.

«Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, боєприпасів і ми не збираємося зупинятися. Хай ніхто не дасть ввести себе в оману, ми продовжимо наші зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує, і ми продовжуватимемо підтримувати захисників України, як це було від самого початку російського вторгнення».