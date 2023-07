Biden takes aim at Trump in campaign’s first shot of 2024 Президент ЮАР попросил у МУС разрешения не арестовывать Путина » Генерал Милли: украинское контрнаступление далеко от провала Украинское контрнаступление против российских оккупантов далеко от провала, несмотря на растущие потери с обеих сторон и лишь незначительные изменения, которые претерпевают линии фронта. Об этом во вторник сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отметив, что предстоящая борьба будет «долгой и кровавой». США и другие союзники потратили несколько месяцев для формирования «стальной брони» для Украины в виде вооружений и подготовки украинских сил методам ведения общевойскового боя, чтобы помочь Киеву пробить российскую оборону в ходе контрнаступления. Отвечая на вопрос журналиста о том, провалилось ли контрнаступление Киева, Милли заявил: «Вовсе не провалилось. Думаю, пока слишком рано делать такие выводы». Выступая после очередного раунда переговоров о поставках вооружений в Украине для ее борьбы с российским вторжением, Милли отметил, что украинское контрнаступление будет медленным. «Думаю, впереди еще много боев, и я скажу то, что мы уже говорили. Это будет продолжаться долго. Будет тяжело. Будет кроваво», – сказал Милли журналистам. С начала контрнаступления в июне Киев отвоевал несколько деревень на юге страны и территорию вокруг Бахмута на востоке. Однако пока ВСУ не предпринимали попытку серьезного прорыва через тщательно укрепленные российские позиции. В Киеве заявляют, что ВСУ намеренно продвигаются медленно, чтобы избежать больших потерь на укрепленных позициях, усеянных минами. Пока что украинцы сосредоточились на ослаблении российских систем управления и тылового обеспечения. Москва утверждает, что украинское контрнаступление провалилось. По словам генерала Милли, несколько сценариев развития ситуации предполагали определенные успехи Украины, но конфликт, изложенный в теории, отличается от реальности, где присутствуют заминированные поля, колючая проволока и российские окопы. «Реальная война непредсказуема. Она наполнена страхом, туманом и сопротивлением», – сказал Милли. Милли заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины также обсуждала наращивание производства боеприпасов «на национальном и многонациональном уровне» в Европейском Союзе, а также планы поставок Украине истребителей F-16 и обучению работе с ними. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил после переговоров во вторник, что «поставки оружия и техники, в которых есть срочная необходимость», являются приоритетом для Украины. «В фокусе: ПВО, боеприпасы и бронетехника», – написал Резников в твиттере.