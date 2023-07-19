Генерал Милли: украинское контрнаступление далеко от провала

Украинское контрнаступление против российских оккупантов далеко от провала, несмотря на растущие потери с обеих сторон и лишь незначительные изменения, которые претерпевают линии фронта. Об этом во вторник сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отметив, что предстоящая борьба будет «долгой и кровавой».

США и другие союзники потратили несколько месяцев для формирования «стальной брони» для Украины в виде вооружений и подготовки украинских сил методам ведения общевойскового боя, чтобы помочь Киеву пробить российскую оборону в ходе контрнаступления.

Отвечая на вопрос журналиста о том, провалилось ли контрнаступление Киева, Милли заявил: «Вовсе не провалилось. Думаю, пока слишком рано делать такие выводы».

Выступая после очередного раунда переговоров о поставках вооружений в Украине для ее борьбы с российским вторжением, Милли отметил, что украинское контрнаступление будет медленным.

«Думаю, впереди еще много боев, и я скажу то, что мы уже говорили. Это будет продолжаться долго. Будет тяжело. Будет кроваво», – сказал Милли журналистам.

С начала контрнаступления в июне Киев отвоевал несколько деревень на юге страны и территорию вокруг Бахмута на востоке. Однако пока ВСУ не предпринимали попытку серьезного прорыва через тщательно укрепленные российские позиции.

В Киеве заявляют, что ВСУ намеренно продвигаются медленно, чтобы избежать больших потерь на укрепленных позициях, усеянных минами. Пока что украинцы сосредоточились на ослаблении российских систем управления и тылового обеспечения.

Москва утверждает, что украинское контрнаступление провалилось.

По словам генерала Милли, несколько сценариев развития ситуации предполагали определенные успехи Украины, но конфликт, изложенный в теории, отличается от реальности, где присутствуют заминированные поля, колючая проволока и российские окопы.

«Реальная война непредсказуема. Она наполнена страхом, туманом и сопротивлением», – сказал Милли.

Милли заявил, что Контактная группа по вопросам обороны Украины также обсуждала наращивание производства боеприпасов «на национальном и многонациональном уровне» в Европейском Союзе, а также планы поставок Украине истребителей F-16 и обучению работе с ними.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил после переговоров во вторник, что «поставки оружия и техники, в которых есть срочная необходимость», являются приоритетом для Украины.

«В фокусе: ПВО, боеприпасы и бронетехника», – написал Резников в твиттере.