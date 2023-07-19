Что предлагает производитель корма Brit

Здоровье и активность наших четвероногих спутников тесно связаны с их рационом. Как и люди, каждое животное имеет свои уникальные питательные потребности. Поэтому производители домашних кормов учитывают эти индивидуальные особенности и создают специализированные продукты, которые соответствуют потребностям каждой породы.

Одной из компаний, успешно отвечающей индивидуальным потребностям собак, является чешская компания VAFO Praha. Она была основана в 1994 году и активно развивается до сих пор. В настоящее время их продукция экспортируется в более чем 50 стран по всему миру.

Особенно популярным брендом этого производителя является Brit CARE cухой корм для собак. В большинстве случаев корма Брит Каре не содержат сою, пшеницу, зерновые, говядину, свинину и ГМО. Они обогащены лососевым маслом и обеспечивают все необходимое для полноценного развития собаки.

Корм Brit представляет себя абсолютно оригинальный продукт, полностью свободный от аллергенов. Он обладает идеальным сбалансированным соотношением кальция и фосфора, а также содержит оптимальное слияние аминокислот и основных углеводов, способствующих укреплению иммунной системы. Однако самым удивительным свойством этого корма является его эксклюзивная формула, включающая уникальное сочетание селена и витамина Е.

В сухом корме содержится особый компонент, а именно экстракт Юкки, который является уникальным. Этот ингредиент играет важную роль в обеспечении клеток организма достаточным количеством кислорода, а также эффективно снижает неприятные запахи, связанные с выделениями.

Линейка продуктов Брит Каре предлагает обширный ассортимент продуктов для собак, учитывая их возраст, размеры, активность и индивидуальные потребности. Владельцы собак хорошо знакомы с беззерновыми кормами из серии Brit Care. В ассортименте кормов для собак Брит Каре вы сможете найти подходящую опцию для вашего питомца, независимо от того, имеет ли он аллергию или склонность к полноте. Единицы производителей могут предложить такое разнообразие вкусов: от обычной курицы до фазана, от ягненка до дикого кабана или северного оленя. Особенно впечатляющим является сухой корм Brit Care Dog Show Champion, предназначенный для выставочных собак, в состав которого входят лосось, сельдь и рис.

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