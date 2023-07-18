Розвідка Британії: Україна і Росія просунулись на різних напрямках Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів » ЗСУ ліквідували 710 російських солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 010 військових. 17 липня ворог намагався наступати західніше Лиману Першого, західніше Діброви та східніше Веселого, а також в районах Мар’їнки та біля Красногорівки Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 18 липня 2023 року країна-агресорка втратила: особового складу ‒ близько 239 010 (+710) солдатів

танків ‒ 4119 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17)

артилерійських систем – 4542 (+38)

РСЗВ – 689 (+4)

засобів ППО ‒ 428 (+0)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11)

крилатих ракет ‒ 1273 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27)

спеціальної техніки ‒ 677 (+0) Остаточні дані уточнюють.