ЗСУ ліквідували 710 російських солдатів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 18 липня 2023 року країна-агресорка втратила:
- особового складу ‒ близько 239 010 (+710) солдатів
- танків ‒ 4119 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17)
- артилерійських систем – 4542 (+38)
- РСЗВ – 689 (+4)
- засобів ППО ‒ 428 (+0)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11)
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27)
- спеціальної техніки ‒ 677 (+0)
Остаточні дані уточнюють.
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