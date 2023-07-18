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ЗСУ ліквідували 710 російських солдатів

втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 239 010 військових. 17 липня ворог намагався наступати західніше Лиману Першого, західніше Діброви та східніше Веселого, а також в районах Мар’їнки та біля Красногорівки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 18.07.2023

З 24 лютого 2022 року до 18 липня 2023 року країна-агресорка втратила:

  • особового складу ‒ близько 239 010 (+710) солдатів
  • танків ‒ 4119 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8051 (+17)
  • артилерійських систем – 4542 (+38)
  • РСЗВ – 689 (+4)
  • засобів ППО ‒ 428 (+0)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3839 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7086 (+27)
  • спеціальної техніки ‒ 677 (+0)

Остаточні дані уточнюють.

18 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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