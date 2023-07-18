Зеленський пропонує ООН продовжити роботу «зернового коридору» без РФ

Україна звернулась до Туреччини та ООН з пропозицією продовжити дію «зернового коридору» в межах Чорноморської зернової ініціативи поза рамками угод із Росією. Президент Володимир Зеленський оголосив про це в своєму телевізійному зверненні в понеділок, наголошуючи, що Україна не має жодних угод із Росією, а домовленості щодо експорту зерна підписані тільки з Туреччиною та ООН.

Він закликав до збереження дії Чорноморської зернової ініціативи без участі Росії, заявивши, що ця ініціатива має і повинна працювати далі. Водночас, він висловив обурення стосовно виходу Росії з угоди та закликав до використання рішучого тиску світової спільноти на державу-терориста.

Президент України вислав офіційні листи до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша, пропонуючи продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у трьохсторонньому форматі. Він підкреслив, що Україна, ООН та Туреччина можуть спільно забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден, що є важливим для всього світу.

Таким чином, Україна намагається зберегти та зміцнити зерновий коридор для забезпечення стабільного та безперебійного експорту зерна, співпрацюючи з партнерами, які відповідають її цілям і не мають суперечок в дотриманні угод.