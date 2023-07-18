Україна утримує плацдарм на лівому березі Дніпра, — британська розвідка

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом останнього тижня як українська, так і російська армії досягли незначних успіхів на різних ділянках фронту.

Загарбники намагалися просунутися у районі Кремінної, а українські захисники зосередили основні зусилля у районі Бахмута. За даними розвідки Британії, там російські сили «нестійкі, але поки що тримаються».

Експерти зазначають, що на півдні Україна продовжує наступати щонайменше на двох напрямках, але навряд чи вже прорвала основні оборонні рубежі РФ. Росіяни також продовжують спроби локальних наступів на півдні Донеччини, зокрема під Авдіївкою, однак особливого успіху там вони не мають.

Зокрема в Херсонській області Збройні Сили України утримують невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра біля зруйнованого Антонівського мосту. У британській розвідці вважають, що це є додатковим викликом для російського командування, яке стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

У міноборони Великобританії наголошують, що на південній ділянці фронту Росія, ймовірно, запровадила режим нормованих обстрілів, намагаючись зберегти свою критично важливу здатність вести вогонь непрямим наведенням.