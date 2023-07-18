Удар РФ в ніч на 18 липня: ППО знищила 38 повітряних цілей ворога

У ніч на 18 липня 2023 року противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed», всі ракети та 31 іранський БПЛА знищила протиповітряна оборона — пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Зазначається, що пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «Шахеди» – з району полігону Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Силами та засобами Повітряних сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Водночас протягом минулої доби 17 липня протиповітряною обороною знищено три ударні БпЛА типу «Шахед», один «Ланцет» та дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала до 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.