У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
«Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки», — йдеться у повідомленні.
Долучитися до тестування можна за посиланням, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.
Зареєструйтеся на тестування, якщо ви:
- маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи смт Бородянка Київської області;
- попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в «Дії»;
- єдиний власник житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав (ДРРП);
- маєте верифікований податковий номер (РНОКПП);
- досягли 18 років.
Leave a Reply