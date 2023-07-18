У Дії розпочали бета-тестування оформлення заяв для виплат за зруйноване житло

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Запускаємо набір на тестування наступного етапу комплексної послуги єВідновлення. Українці, чиє житло було знищене через російську агресію, зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію від держави. Вже зараз працюємо над тим, щоб українці якнайшвидше повернулися в нові домівки», — йдеться у повідомленні.

Долучитися до тестування можна за посиланням, щоб першими придбати власне житло, а також допомогти команді вдосконалити сервіс.

Зареєструйтеся на тестування, якщо ви: