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Росіяни перейшли в наступ на куп’янському напрямку – Сирський

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту — командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

За словами командувача СВ ЗСУ, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною.

З метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Також ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ вглибину українських бойових порядків.

18 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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