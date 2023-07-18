Росіяни перейшли в наступ на куп’янському напрямку – Сирський

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на куп’янському напрямку фронту — командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, якого цитує Military Media Center

За словами командувача СВ ЗСУ, оперативна обстановка на східному напрямку залишається складною.

З метою зупинити наступальні дії українських військ у районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ.

Також ворог перейшов у наступ на куп’янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити Сили оборони в районі Куп’янська і продовжити наступ вглибину українських бойових порядків.