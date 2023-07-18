«Робокопу» 36 років

36 тому на екрани вийшов знаменитий «Robocop» голландського режисера Поля Верхувена,я кий на той час непогано обжився в Голлівуді. Бойовик з елементами сатири при доволі невеликому бюджеті окупився кілька разів, став класикою світового кінематографу та зробив ім’я Верхувену .

Сьогодні наш «катрусин кінозал» розповість кілька цікавих та маловідомих фактів про фільм.

Всідайтеся зручно.

1. Почалось з того, що помічнику режисера «Той, що біжить по лезу бритви» зовсім не сподобався образ реплікаторів — головних антагоністів фільму. І він вирішив написати сюжет про чесного, доброго та справедливого кіборга. В ітозі Едвард Ноймайер носився зі своїм сюжетом по кільком студіям, та першая ідея більше була схожа на «Трансформери», і тому мало кого зацікавлива, поки Ноймайер не зустрів кінооператора та молодого режисера Майкла Майнера. Разом вони переробили сценарій, який тепер мав назву «Supercop», де головний герой був чимось на кшталт Тоны Старка, що працює в поліції. Також виникла тема корупції у владі та ідея розгортати сюжет на фоні радикалізації суспільства та занепаду Детройту.

І тут на горизонті з’явився Поль Верхувен. Він практично ен змінив сценарій, додавши тільки лінію кохання між Мерфі, та Льюїс та розмістив в одній команді главаря бандитів міста та замдиректора OSP communication. Потім інтим викинули, бо це було дуже дивно для продюсерів.

2. Студія Orion хотіла бачити нового «Термінатора», та повторити його успіх тому спочатку на роль Мерфі запросили Шварценеггера. Верхувен категорично відмовився, бо в костюмі Робокопа Шварценегер виглядав занадто товстим та ледь пересувався.

3. Зйомку фільму запропонували контрактному режисеру «Орион» Джонатану Каплану. Він відмовився,бо вважав що фільм з назвою «Робокоп» буде важно продати в кінотеатри. Наступним відмовився знаменитий Девід Кроненберг. Його думка була інша — тема не створювала можливостей для маневру, та явно «коміксова». Потім з’явився Верхувен і сказав — «сценарій жахливий». Далі його вмовила дружина. Вона підсказалаідею,що в основі сбжетумодже бути людина, яка втратила свою справжню особистість.

Сценарій переробили 4 рази. І процесс пішов.

4. Рутгер Хауер і Майкл Айронсайд були першими у списку Верховена на роль Мерфі, але їхня статура була занадто великою для костюму Робокопа. Відмова в ролі назавжди посварила Верхувена, та його старого друга Рутгера Хауера. Вони більше не спілкувалися майже до самої смерті актора.

Петера Веллера запропонувала студія по кастингу. Веллер мав гарну бойову підготовку (він непогано стріляв, був фахівцем з бойових мистецтв) та до того ж, не дивлячись на струнку статуру Веллер був фізично сильною людиною. «О! Він зможе таскати цю грьобану броню» — сказав Верхвувен і актора взяли. Петер Веллер почав працювати перед зеркалом, чтоб розвинути міміку нижньої частини лиця для зйомок. І це йому чудово вдалося.

5. Ненсі Аллен, коли прийшла на кастингові зйомки в перший раз, попала на сцену, де знімався рекламний ролік про «один долар», що фігурує у фільмі.

«Я в цій муті зніматись не буду» — заявила обурено актриса. Але пізніше, вивчивши сценарій, вона зрозуміла, що це кіно не про діда в телевізорі і тому погодилась. Аллен місяць навчалась у поліцейській академії стріляти з легкої зброї та носити й використовувати різну амуніцію.

6. Найбільш сильним актором фільма був Курт Сміт, що зіграв ватажка банди Кларенса Боддікера. Сміт був чудовим характерним актором, що чудово імпровізував. Подивіться уважно на його гру в фільмі. В якості прототипа для Боддікера Курт Сміт вибрав такого відомого злодія, як нациський злочинець Гіммлер.

7. В фільмі всі злодії класні та привабливі, бо й другого злодія зіграв відомий актор Ронні Кокс. Вважалося, що Ронні Кокс грає добрих хлопців. Через це Верховен вибрав його на роль Діка Джонса. Кокс сказав, що грати лиходія було «приблизно в тисячу разів веселіше, ніж грати добрих хлопців. Джонс — злий сучий син».

8. Костюм Робокопа змайстрував той самий майстер, що робив всі спецеффекти в фільмі Карпентера «The thing», він коштував 1 млн. доларів. Всього було створено 6 різних моделей. Але до цього Роб Боттін зробив близько 50 різних прототипів — більша частина була забракована Верхувеном та сценаристами. Боттін ледь знову не вмер на зйомках, як під час роботи в Карпентера.

Костюм виявився все рівно дуже важким і Веллер в перший день ледь не вбив за це і Верхувена, і Боттіна. В костюмі був вбудований вентилятор, до нього також можна було під’єднати кондиціонер та радіатор. Перший раз костюм одягали на актора 11 годин!!! Студія найняла професійного балетмейстера, який вчив ходити Веллера у костюмі, імітуючи кіборга.

Батетмейстер одно разу просто вирвав частину деталей костюма, що заважали ходити Веллеру,та викинув на смітник, за що його ледь не вбив на майданчику вже Боттін.

9. Є оригінальна режисерська версія фільму «Робокоп». Вона включає кілька особливо жорстких сцен. Це сцена вбивства Мерфі наприклад. Також студія вирізала 30-секундну сцену темряви після смерті Мерфі.

10. Найбільш епічна сцена перестрілки на складі знімалася понад тиждень. Знімаючи «бійку» між Робокопом і Боддікером, Веллер дуже сильно штовхнув на себе Куртвуда Сміта, і Сміт зрештою вдарився об нагрудну пластину Веллера, отримавши невеликий поріз на лобі. Актор вирішив, що це класна фільшка и продовжив зйомки.

11. В фільмі є аллюзія на Ісуса Христа. Спочатку Мерфі фактично розіп’ятий, а в кінці він ходить по воді.

12. Фільм дуже сподобався поліції Детройта (реальній) на передпоказі. Вони відмітили, що знято натурально та динамічно і немає ніяких зауважень.

13. Актор фільму Мігель Феррер (Боб Мортон) признався, що гадки не мав, що вони робили під час зйомок. Коли фільм вийшов, він об’їхав усі кінотеатри, показуючи Робокопа на прем’єрі, щоб подивитися на реакцію людей. Він сказав: «Це було одне з найяскравіших вражень у моєму житті».

14. Пістолет Робокопа, це італійська автоматична Beretta 93R . Пістолет був розроблений саме для цього фільма, але став настільки популярним, що розробник випускав пізніше цю зброю, та продавав на ринку невеликими серіями.

Віталій Рождаев