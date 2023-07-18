Резніков та Остін обговорили ключові теми засідання «Рамштайну-14»

Про це повідомляє Пентагон.

Міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб обговорити пріоритети засідання «Рамштайну-14», яке відбудеться 18 липня у віртуальному форматі.

Зазначається, що його учасники зосередяться на найближчих потребах України в протиповітряній обороні та боєприпасах, а також на підтримці та забезпеченні в довгостроковій перспективі.

За словами Резнікова, серед іншого він подякував Остіну за постачання касетних боєприпасів.

«Обговорили плани завтрашнього засідання у форматі «Рамштайн», ситуацію на полі бою та потреби української армії щодо озброєння та техніки. Я ще раз подякував міністру Остіну та американському народу за постачання касетних боєприпасів. Ми будемо використовувати їх з розумом, обережно та в суворій відповідності до зазначених раніше умов», — написав Резніков у twitter.

Що відомо про засідання у форматі «Рамштайн»

«Рамштайн» — це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.