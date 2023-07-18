Пошкодження Кримського мосту погіршило логістику окупантів

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), вчорашня атака на Кримський міст може негативно вплинути на логістику російських окупантів на півдні України під час контрнаступальних дій Збройних Сил України (ЗСУ).

Після вибухів на мосту, який з’єднує Російську Федерацію з тимчасово окупованим Кримом, російська влада звинуватила Україну у здійсненні безпілотного удару по мосту. Міністерство транспорту РФ заявило, що удари не завдало серйозних пошкоджень мосту і рух залізницею відновився швидко.

Проте, згідно з аналізом, російська окупаційна влада перенаправила інтенсивний цивільний рух з Криму на територію РФ через окуповані південні райони України, що може створити проблеми для російської логістики із Криму до «тилових районів» в Запорізькій та Херсонській областях.

Окупаційна влада попросила цивільних осіб розглянути альтернативні шляхи евакуації для зменшення проблем з дорожнім рухом.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України відмовився коментувати причетність України до інциденту.

Зазначимо, що згідно з українськими офіційними особами та аналітиками ISW, міст через Керченську протоку та військові об’єкти на окупованому Криму є законними військовими цілями для Збройних Сил України у контексті їхнього захисту від повномасштабного вторгнення РФ та спроб Кремля захопити державу.