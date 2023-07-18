МЗС: Кримський міст існує поза законом

Міністр закордонних справ України, Дмитро Кулеба, заявив, що Росія незаконно використовує Кримський міст для продовження війни проти України. Він наголосив, що не всі мости можуть бути вважані цивільними і Кримський міст є незаконною спорудою. За словами Кулеби, міст головним чином використовується Росією у військових цілях для забезпечення своїх військових сил на окупованому Криму та на південних територіях, де знаходяться боєприпаси, пальне та військова техніка, необхідні для продовження війни проти України.

Кулеба також зазначив, що його інформація про міст базується в основному на заголовках газет, оскільки він не має доступу до конфіденційних даних під час своєї поїздки у Нью-Йорк, де він знаходиться для участі в засіданні Радбезу ООН та у відкритих дебатах Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Україні.