Касетні боєприпаси зі США застосують із дня на день у Бахмуті, — Сирський Гаубиці M777 із касетними боєприпасами США, які вже прибули в Україну, будуть готові до використання «протягом кількох днів». Про це в інтерв'ю BBC повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ. «Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів», — пише видання. Також журналісти заявили, що «бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти снарядами». Генерал-полковник заявив, що звільнення міста від російських окупантів матиме не лише символічне значення. BBC пише з його слів, що Бахмут «також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону».