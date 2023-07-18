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Касетні боєприпаси зі США застосують із дня на день у Бахмуті, — Сирський

сирський

Гаубиці M777 із касетними боєприпасами США, які вже прибули в Україну, будуть готові до використання «протягом кількох днів».

Про це в інтерв’ю BBC повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.

«Генерал Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів», — пише видання.

Також журналісти заявили, що «бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти снарядами».

Генерал-полковник заявив, що звільнення міста від російських окупантів матиме не лише символічне значення. BBC пише з його слів, що Бахмут «також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону». 

18 июля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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