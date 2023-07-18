Ця війна не може тривати ще 500 днів, — очільник МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії, Джеймс Клеверлі, під час засідання Ради безпеки ООН наголосив, що світ не може терпіти продовження війни Росії проти України ще протягом 500 днів. Він закликав Росію негайно вивести свої війська з території України.

Клеверлі зазначив, що Генеральна Асамблея ООН постійно закликає РФ до миру, відповідно до принципів Статуту ООН. Він відзначив, що Україна пропонує план з десяти пунктів, який показує шлях до миру, і підтримує мирні наміри країни.

Британський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота прагне справедливого і стійкого миру, тому Росія повинна негайно вивести свої війська з України. В заключенні, Клеверлі звернувся до президента Путіна з закликом повернути свої війська додому та завершити цю війну негайно.

Варто відзначити, що засідання Ради безпеки ООН на рівні глав зовнішньополітичних відомств з питань підтримання миру в Україні відбулося 17 липня у Нью-Йорку.