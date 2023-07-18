Зеленський пропонує ООН продовжити роботу «зернового коридору» без РФ Удар РФ в ніч на 18 липня: ППО знищила 38 повітряних цілей ворога » Бундесвер замовив у Rheinmetall боєприпасів на 1,2 млрд євро Бундесвер замовив у німецького виробника зброї Rheinmetall партію боєприпасів на 1,2 млрд євро. Вони мають замінити ті, які Німеччина передала Україні Про це повідомила пресслужба Rheinmetall. Підписано два контракти, умовами яких передбачено постачання великої кількості бойових і навчальних боєприпасів для артилерійських сил загальною вартістю близько 1,3 млрд євро. За повідомленням концерну, обсяг нового рамкового контракту на постачання 155 мм артилерійських боєприпасів становить близько 1,2 млрд євро. «Крім того, бундесвер розширив чинний рамковий контракт на артилерійські снаряди DM121. На додаток до вищезазначеної рамкової угоди, це передбачає обсяг замовлення близько 137 млн євро брутто. Таким чином, чинна рамкова угода збільшується зі 109 млн євро до загальної суми 246 млн євро», — розповіли в компанії.