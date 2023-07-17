ЗСУ ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 16 липня.

Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога

Один з ударів прийшовся по зенітно-ракетному комплексу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 ворожих засоби протиповітряної оборони.

Росіяни за день завдали 6 ракетних та 38 авіаційних ударів по території України

Противник також здійснив близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На інших напрямках ситуація така: