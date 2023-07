Швеція і Україна підписали оборонні угоди Crimean Bridge damage will cause logistical problems for Russian forces, Ukrainian official » Умерла актриса и певица Джейн Биркин Актриса и певица Джейн Биркин умерла на 77 году жизни. По информации издания Le Parisien, певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже. В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты. «Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, что мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами», — говорила тогда Биркин. В сентябре 2021 года Биркин перенесла инсульт, после чего также была отменена серия ее концертов. Англо-французская звезда родилась в Великобритании и начала свою карьеру актрисы в Лондоне в 60-е годы, в частности снявшись в картине «Фотоувеличение» у Микеланджело Антониони. В 70-е годы она переехала во Францию, где продолжила сниматься в кино и также прославилась пением на французском языке. Скандальная пара Особую известность Биркин принесли отношения со скандальным французским певцом и автором песен Сержем Генсбуром, от которого у нее родилась дочь Шарлотта Генсбур, также известная певица и актриса. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, В 60-е Биркин познакомилась с Сержем Генсбуром Пара познакомилась во время съемок романтической комедии 1969 года «Слоган», вскоре после чего у них завязался бурный роман. Дальнейшим творческим воплощением их отношений стал альбом того же года «Джейн Биркин/Серж Генсбур» со скандальной песней «Je t’aime moi non plus», на которой Биркин имитирует звуки, как при занятии сексом. Песня была запрещена на радио в нескольких странах, а Ватикан осудил ее из-за откровенно сексуальную лирику, но в результате о Биркин и Генсбуре узнала международная аудитория. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES В 1976 году Биркин снялась в одноименном откровенном фильме Генсбура, «Je t’aime moi non plus». Пара оставалась вместе 12 лет, сохранив близость отношений и после расставания. Генсбур, который был на 18 лет старше Биркин, писал для нее песни еще многие годы. Он умер в 1991 году. В 2020 году вышла книга дневников Биркин, в которых она рассказала, что интенсивный характер их отношений с Генсбуром проявлялся и через насилие. Но она часто защищала Генсбура публично, в том числе и против обвинений в харасменте. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Актриса и певица Шарлотта Гинсбур с матерью Джейн Биркин На вопрос газеты Times об их образе жизни она сказала: «Я не знаю, легко ли было детям иметь мать, появлявшуюся голой в журналах, и отца, сжигающего 500-франковые банкноты. Я надеюсь, что-то было сделано правильно». Пара разошлась в 1981 году, и Биркин продолжила свою актерскую и певческую карьеру, выпустив альбомы, в числе которых Baby Alone in Babylone в 1983 году и Amour des Feintes в 1990 году. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Шарлотта Генсбур и Джейн Биркин До переезда во Францию и встречи с Генсбуром Биркин была замужем за британским композитором Джоном Барри до конца 1960-х годов. У них была дочь Кейт Барри, работавшая фотографом в индустрии моды. Она скончалась в 2013 году в возрасте 46 лет. У Биркин есть третья, младшая дочь — музыкант, модель и актриса Лу Дуайон — от отношений с французским кинорежиссером Жаком Дуайоном. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Джейн Биркин с Лу Дуайон Помимо фильмов 1960-х в числе актерских работ Биркин «Смерть на Ниле» (1978) и «Зло под солнцем» (1982) по романам Агаты Кристи. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Джейн Биркин в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони В 2002 году она выпустила сольный альбом под названием Arabesque, а 2009-м — сборник концертных записей Jane at the Palace. Икона моды АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Благодаря своему непринужденному стилю в одежде Биркин также считалась законодательницей моды, а компания Hermes использовала ее имя для создания легендарной сумки Hermes Birkin, вариации которой входят в число самых дорогих дамских сумок в мире. Как говорится на сайте Hermes, история сумки началась в 1984 году, когда Джейн Биркин летела в самолете рядом с тогдашним главой компании Жаном Луи Дюма. Биркин пожаловалась ему, что будучи молодой матерью, ей сложно найти элегантную, но в то же время функциональную сумочку. АВТОР ФОТО,JEREMY MOELLER Подпись к фото, Функциональные сумки Hermes Birkin стали мировым символом статуса «Прирожденный творец с острым чутьем, он сразу же набросал гибкую и вместительную прямоугольную сумку с полированным клапаном и седельным швом. С выделенным местом для детских бутылочек!», — сообщает сайт Hermes. С тех пор сумки Hermes Birkin были произведены во множестве разных дизайнерских вариаций, став символом статуса и успеха. Они стоят от 10 тысяч долларов, а самые эксклюзивные экземпляры — с бриллиантами — доходили до 2 млн долларов.