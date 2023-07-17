У США заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на F-16

У Білому домі заявляють, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як пише «Європейська правда», про це в інтерв’ю CNN сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

«Так, ми це зробимо», – сказав Салліван, відповідаючи на питання, чи схвалять США дозвіл на навчання українців на західних винищувачах.

«Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, посприяємо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали тренуватися на F-16, як тільки європейці будуть готові», – зауважив він.

Радник Байдена зазначив, що європейські країни заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготувати тренувальні можливості, і що США дотримаються будь-яких термінів, які вони встановлять.

«Сполучені Штати не будуть затримкою в забезпеченні початку тренувань на F-16», – додав Салліван.