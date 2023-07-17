У Білому домі пояснили наслідки зриву «зернової угоди»

Згідно з інтерв’ю радника президента США з питань національної безпеки, Джейка Саллівана, зрив «зернової угоди» буде мати високу ціну для Росії. Він наголосив, що не може передбачити дії президента РФ Володимира Путіна і його готовність продовжити цю ініціативу.

Салліван зазначив, що протягом останніх місяців Путін багаторазово змінював свою позицію щодо «зернової угоди». Якщо Росія відмовиться від угоди, то решта світу сприйме це як відвернення Росії від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у питаннях доступного продовольства. Салліван вважає, що це буде мати великі дипломатичні наслідки для Росії.

Також він додав, що Путіну доведеться зробити важкий вибір, а Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюють з Україною щодо цього питання.