США тестують засоби протидії дронам-камікадзе

Через зростання загрози дронів-камікадзе і досвід війни в Україні Пентагон випробовує нові способи протистояння БПЛА.

Про це повідомляє видання Defense News.

Випробування нових способів протидії пройшли на полігоні Юма в Арізоні.

Пентагон обрав п’ять компаній для демонстрації рішень, які здатні протистояти дронам-камікадзе. Труднощів додає те, що поширені моделі не керуються оператором, а виконують завдання автономно. Це ускладнює протидію засобами РЕБ.

Запуск БпА MORFIUS. Фото:

На демонстрації представили одну потужну мікрохвильову систему – мобільний радіочастотно-інтегрований придушувач БПЛА MORFIUS виробництва Lockheed Martin.

А також – ракету LMM від компанії Thales і APKWS від BAE Systems.

MORFIUS від Lockheed – це БПЛА, що запускається з пускової установки. Дрон підлітає близько до ворожої цілі і вражає її за допомогою електромагнітного імпульсу.

LMM – це ракета з лазерним наведенням, що запускається з триноги і вражає цілі за допомогою боєголовки, яка спрацьовує за допомогою дистанційного підривача.

Пуск ракети LMM з морського бойового модуля. Фото: Thales.

Ракети LMM від Thales використовують Сили оборони України на зенітно-ракетних комплексах Stormer.

APKWS – це модернізована версія некерованої ракети Hydra з комплектом лазерного наведення і дистанційним підривачем, що перетворюють ракету у керовану.

Ці ракети також використовують Сили оборони: запускають їх із наземної пускової установки на шасі позашляховика HMMWV.

Військові враховували досвід застосування дронів-камікадзе, тому випробування проводили на відстанях близько 4 кілометрів.

У 2024 фінансовому році офіс Пентагону розраховує отримати додаткове фінансування для продовження роботи над розробкою методів для протистояння дронам-камікадзе.