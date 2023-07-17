Швеція і Україна підписали оборонні угоди

Україна і Швеція підписали угоду, яка відкриває доступ до шведських винищувачів Gripen.

Згідно з двома угодами, які були підписані перед офіційним приєднанням Швеції до НАТО, країни зобов’язалися підсилити військову співпрацю, обмінюватися секретною інформацією та покращити постачання оборонного обладнання, повідомляє Euractiv.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Швеції Петер Хульквіст підписали угоду про обмін секретною інформацією, тоді як міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду з Управлінням оборонних матеріалів Швеції.

За першою угодою, Швеція і Україна зможуть обмінюватися секретною інформацією, що є необхідною умовою для того, щоб Україна мала можливість випробувати шведські винищувачі Gripen.

Також було домовлено, що Україна зможе придбати озброєння за шведськими контрактами, використовуючи оборонну промисловість Швеції. Це дозволить Україні отримувати замовлення набагато швидше, ніж у випадку власного розміщення замовлень.

Крім того, Україна матиме можливість зробити додаткові замовлення в рамках контрактів, які вже були розміщені Швецією у минулому, що дозволить ще більш прискорити процес.

Іншими словами, коли Швеція задовольнить свої власні оборонні потреби, вони зможуть поділитись надлишками з Україною. Однак питання оплати за це є окремим і не обговорювалося в цих угодах.

Прессекретар міністра оборони Йохан Х’єлмстранд зазначив, що ця угода може діяти навіть після війни, коли Україна буде відновлюватися.