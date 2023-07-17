Російська армія втратила за добу в Україні 620 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 17 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 238 300 (+620) солдатів
- танків ‒ 4115 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8)
- артилерійських систем – 4504 (+23)
- РСЗВ – 685 (+4)
- засобів ППО ‒ 428 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 310 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)
- крилатих ракет ‒ 1273 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)
- спеціальної техніки ‒ 677 (+11)
Остаточні дані уточнюють.
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