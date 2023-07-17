Кримський міст знову підірвали У США заперечили, що затримують дозвіл на навчання українських пілотів на F-16 » Російська армія втратила за добу в Україні 620 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 238 300 військових. За минулу добу на 5 напрямках фронту відбулося 28 бойових зіткнень Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. З 24 лютого 2022 року до 17 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні: особового складу ‒ близько 238 300 (+620) солдатів

танків ‒ 4115 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8034 (+8)

артилерійських систем – 4504 (+23)

РСЗВ – 685 (+4)

засобів ППО ‒ 428 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3828 (+8)

крилатих ракет ‒ 1273 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7059 (+15)

спеціальної техніки ‒ 677 (+11) Остаточні дані уточнюють.