Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не почалися, очікується виїзд першої групи льотчиків, які підготувались до навчань, зокрема, опанувавши англійську —«Європейська правда» з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону

«Перша група пілотів – буде перша хвиля, яка пройде перенавчання, потім буде друга хвиля і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики».

Ігнат розповів, що пілоти вже підготувались до навчань, вивчивши англійську мову. «Там термінологія авіаційна дещо специфічна, тому це потребувало певного часу», – підкреслив Ігнат.

З його словами, технічний персонал теж проходитиме підготовку, але у нього буде інша програма, ніж у пілотів, зазначив речник.

У Повітряних силах згодом вказали на некоректне подання інформації деякими українськими ЗМІ про те, що навчання українських пілотів нібито почалися. «Хто уже «відправив пілотів» на F-16, просимо надати першоджерело, де речник ПС про це сказав», – зауважили у Повітряних силах в Telegram.