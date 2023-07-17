Маруся Звіробій отримала поранення на фронті

На Бахмутському напрямку отримала поранення Маруся Звіробій – українська захисниця, громадська активістка та волонтерка, член партії “Європейська Солідарність”.

Про це вона сама повідомила у Facebook 17 липня.

“Ну, тільки не псіхуйте. Я 300. Клубніка люта в Польщі цього року”, – написала військова.

Звіробій уточнила, що потрапила під артобстріл під Кліщіївкою, де тривають інтенсивні бої. Захисниця запевнила що її життю нічого не загрожує та нічого особливого вона наразі не потребує. Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі, пошкодувавши.

“Потім напишу, як ви любите, по красоті, що там як. А поки цьом. Я не дуже буду на зв’язку”, – підсумувала Маруся Звіробій та пошкодувала, що довелося розрізати її нові тактичні штани, щоб надати допомогу.

Як відомо, після 24 лютого 2022 року понад дві тисячі партійців “Європейської Солідарності” пішли захищати Україну.