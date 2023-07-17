Кримський міст знову підірвали

Про це повідомив так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, там «сталася надзвичайна подія в районі 145 опори».

«На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія у районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту Російської Федерації Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв’язок із колегами з Краснодарського краю. На місце виїхав заступник голови «Ради міністрів Республіки Крим» Ігор Миколайович Михайличенко», — зауважив він.

Станом на 07:14 губернатор Бєлгородської області Гладков підтвердив загибель двох людей на Кримському мосту. Також постраждала дівчинка — дочка загиблих. За даними телеграм-каналу «Baza», це туристи з Бєлгородської області, вибухом пошкодило їхнє авто.

Крім того, Аксьонов закликав мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст.

«Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу мешканців та гостей півострова утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони», — написав він.

«Губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв теж написав про «надзвичайну подію».

«Сталася надзвичайна подія в районі однієї з опор Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби. Переговорили із Сергієм Валерійовичем Аксьоновим, щоб скоординувати дії. Прошу севастопольців зберігати спокій. Враховуючи ситуацію, що склалася, прошу утриматися від поїздок через Кримський міст і вибирати альтернативний сухопутний маршрут через «нові регіони». Як тільки стане зрозуміло, як і коли буде відновлено сполучення, ви отримаєте всю інформацію», — зазначив він.

Український паблік monitor описує ситуації на Кримському мосту так: «А тепер коротко по ситуації: Був вибух на одній із секцій мосту, рух транспорту призупинено. Є руйнування, їх ступінь уточнюється. У Керчі оголошено повітряну тривогу». А також зазначає, що відомо про руйнування як мінімум одного прольоту, є інформація і про пошкодження другого.

Натомість у мінтрансі РФ спростовують інформацію про пошкодження опор мосту.

«Є пошкодження дорожнього полотна на прольотах із боку Криму. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах», — йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада звинувачує Україну в атаці на міст.

«Сьогодні вночі терористичний режим Києва вчинив новий злочин — атакував Кримський міст. У Києві не могли не знати, що автомобільна частина переходу є виключно цивільним об’єктом. Але терористів це ніколи не зупиняло. Не зупинить і надалі. Їх може зупинити лише позбавлення фізичної можливості завдання таких ударів, а також — невідворотність відплати за кожен такий удар», — сказав «голова» парламенту Криму Костянтинов.